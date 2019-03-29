Общество

С 1 апреля в Стругокрасненском районе начинаются тактические учения военных с боевой стрельбой

В период с 1 апреля по 30 апреля на полигоне «Струги Красные» войсковой части 71231 будут проводиться стрельбы и тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщается на официальном сайте Стругокрасненского района.

В целях предотвращения несчастных случаев, запрещается проход и нахождение людей на территорию полигона в указанный период.

Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с 05.00 до 04.00 следующего дня. Время может быть изменено. Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с понедельника по пятницу включительно. В исключительных случаях могут быть задействованы так же и выходные дни.