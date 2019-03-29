Общество

В Пскове в финансовом учреждении обнаружена поддельная пятитысячная купюра

В областном центре обнаружена пятитысячная купюра с признаками подделки. Она была выявлена 27 марта в финансовом учреждении города. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.