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Общество

В Пскове начался полуфинал конкурса социальных проектов «Лидер Года»

30.03.2019 11:16|ПсковКомментариев: 0

В проектном офисе «Команды 2018» начался полуфинал областного конкурса по пополнению управленческого состава Псковской области «Лидер Года». Как с мероприятия передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на полуфинал конкурса заявлен 31 участник, из которых 16 - выступают с презентациями своих социальных проектами в офисе «Команды 2018», а 15 - в Центре студенческих инициатив, в ПсковГУ. Полуфинал - четвертый этап конкурса - стартовал 30 марта в 10.00.

«Можно иметь качественные современные технологии, но это ни к чему хорошему не приведет, если ими не будут управлять компетентные люди. Чтобы найти таких людей, мы сегодня и собрались здесь, на полуфинале "Лидера Года". Те, кто дошел до полуфинала, знайте, вы уже лидеры и не останетесь невостребованными», - такими словами открыла полуфинальный этап конкурса начальник управления общественных проектов администрации Псковской области Наталья Плявинская.

В офисе «Команды 2018» первым выступил с презентацией проекта сотрудник «ЮЛМИ» Михаил Васильев. Тема этого претендента - «Разработка концепции развития сельских территорий на примере Порховского района».

 

Кроме того, на повестке - проекты, касающиеся таких сфер, направлений, как образование, экономика сельское хозяйство, туризм, экология, улучшение уровня жизни,  спорт, праздники и многих других.

Выступления участников мероприятия оценивает экспертный совет. В офисе «Команды 2018» - это, помимо Натальи Плявинской, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, начальник управления цифрового развития администрации Псковской области Денис Матвеев, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Андрей Царев.

Заявлено, что в экспертном совете в Центре студенческих инициатив - депутат Государственной думы Александр Козловский, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ольга Татаринова, проректор по стратегическому развитию ПсковГУ Инна Андреянова и глава Палкинского района Евгений Седов.

В течение нескольких часов экспертный совет заслушает выступления участников и 30 или 31 марта определит 10 лучших. Финал «Лидера Года» состоится 18 апреля 2019 года.

Напомним, на предыдущем этапе экспертный совет отсеял около 10 участников проекта. Изначально же на проект было заявлено около 300 претендентов.

Теги: #администрация Псковской области #Команда 2018 #лидер года
Источник: Псковская Лента Новостей
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