Общество

В псковском УМВД обсудили проблему самовольных уходов несовершеннолетних из семей и госучреждений

В Пскове на заседании «круглого стола» проанализировали проблему самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественном совете при УМВД России по городу Пскову.

Представители всех субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних собрались в актовом зале УМВД России по городу Пскову. Рассматривался актуальный вопрос об организации взаимодействия заинтересованных ведомств по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений областного центра.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Зорина с использованием видеоматериала проинформировала собравшихся о мерах, предпринимаемых сотрудниками полиции по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних, проанализировала причины и условия их совершения. Она основывалась на результатах изучения данной проблемы за три прошедших года с конкретными примерами.

Содокладчиками выступили директор Центра помощи детям, оставшимся без попечительства родителей города Пскова Ольга Верхоглядова и заместитель директора Областного Центра семьи Ирина Федорова.

Участники «круглого стола» обсудили механизмы взаимодействия при розыске несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из семей и государственных учреждений. В ходе рассмотрения мер профилактики уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила использовать институт наставничества. Это направление решено обсудить более подробно на следующей встрече.