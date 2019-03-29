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Общество

Память десантников 6 роты почтили участники межрегионального Форума в Пскове

30.03.2019 15:30|ПсковКомментариев: 0

В городе Пскове прошел межрегиональный Форум, посвященный вовлечению граждан в решение вопросов местного значения. В тематической программе для участников были не только официальные мероприятия, но и знакомство с историей города Пскова и опытом по благоустройству Псковской области в рамках программы «Городская среда». Об этом сообщается на официальном сайте города Пскова.

Одним из мероприятий стало возложение цветов к к мемориалу «Купол» в Черехе, где дислоцируется 76-я десантно-штурмовая дивизия. Также делегация участников Форума, в состав которой вошли представители Совета Федерации, федеральных министерств, региональных органов государственной власти, главы муниципальных образований Центрального, Приволжского, Дальневосточного федерального округов, представители общественных организаций, посетила музей полка на территории дивизии и познакомилась с историями героев - десантников 6-й роты.

Теги: #6 рота #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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