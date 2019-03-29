Общество

Псковское Управление по вопросам миграции рекомендует заранее обратиться за выдачей загранпаспорта

В связи с предстоящим сезоном летних отпусков количество заявлений на выдачу заграничного паспорта, как показывает практика, может резко возрасти. С учетом этого гражданам рекомендуется заблаговременно обратиться за получением государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Напоминаем о возможности подачи заявления на получение государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта в многофункциональные центры, а также через Единый портал государственных услуг.