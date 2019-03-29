Общество

МЧС по Псковской области: Наводите порядок на даче, не прибегая к палу травы

На территории Псковской области под воздействием плюсовой температуры сошел снеговой покров, обнажив высохшую прошлогоднюю траву. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, неосторожность с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или непотушенный полностью костер, в весенний период является очень опасным.

Кроме того, на выходных многие граждане едут на свои дачные и приусадебные участки, чтобы после зимы навести там порядок, который традиционно начинается с того, что дачники начинают сжигать мусор и сухую траву на участках и вокруг них. Без преувеличения можно сказать, что распространяющийся повсеместно запах жженой травы и мусора – это один из неотъемлемых атрибутов весны и в нашей области.

Однако, такая уборка участка может закончиться весьма плачевно – неконтролируемое горение может перекинуться на ваш дом и соседние участки и привести к серьезным, даже трагическим последствиям. Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ветреную погоду. Поэтому важно иметь у себя на участке первичные средства пожаротушения, например, емкости с водой, огнетушитель. Необходимо вовремя убирать сухую траву, но ни в коем случае не поджигать ее: порыв ветра может мгновенно разнести огонь, который перекинется на дома.

Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле своих домов, на дачных и приусадебных участках, псковское МЧС напоминает:

-проведение палов травы запрещено;

-не разводите костры вблизи построек;

-своевременно очищайте территории от сухой травы и горючего мусора.

Если же пал травы привел к пожару, то виновные несут уголовную ответственность.