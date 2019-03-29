Общество

Александр Козловский выступил экспертом в полуфинале конкурса «Лидер года»

Сегодня, 30 марта, в Пскове стартовал полуфинал регионального кадрового конкурса «Лидер года». В экспертный совет конкурса вошли депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, председатель государственного комитета по культуре региона Жанна Малышева и другие.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, открывая полуфинал конкурса, к участникам с приветственным словом обратился депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, который подчеркнул, что проведение «Лидера года» - отличная инициатива губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Конкурс уже пользуется популярностью у псковской молодежи, каждый хочет проявить себя, побороться за звание лучшего. Но все вы уже совсем скоро найдете свое место и наверняка будете представлять наш регион как сотрудники крупных предприятий и организаций, руководителей и служащих органов региональной и муниципальной власти, направите свои таланты, свои возможности на развитие не только нашего региона, но и всей страны», - сказал он.



Затем конкурсанты представили экспертному совету свои проекты, которые были посвящены социально-значимым для региона темам. Например, проект участницы Нины Витковской направлен на создание аудиокниг по произведениям псковских авторов для слабовидящих и незрячих псковичей с последующим распространением по библиотекам региона. Автор отметила, что первоначально планируется, что произведения будут зачитывать сами авторы, а затем будут записаны целые театральные постановки по книгам псковских писателей.



Александр Козловский отметил, что проект безусловно будет популярен в области, тем более, он несет в себе большую социальную нагрузку. «Предлагаю уделить особое внимание на распространение таких аудиокниг среди слабовидящих и незрячих детей. Ведь таким образом мы приобщим молодое поколение жителей к самобытной псковской культуре», - сказал он.



Остальные представленные проекты были посвящены не менее важным социально-направленным аспектам и затрагивали такие темы, как: сохранение института брака и ценность семейных традиций; возможность трудоустройства в короткие сроки; финансовая грамотность старшего поколения и другие.



Добавим, что, по итогам защиты проектов, станут известны имена 10 финалистов. 31 марта для них начнутся занятия для подготовки их выступлений на финале. До 17 апреля пройдут очные и дистанционные тренинги и консультации с приглашенным экспертом из Санкт-Петербурга, тренинг-менеджером Ольгой Каляевой. 18 апреля состоится финал конкурса «Лидер года».