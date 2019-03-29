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Общество

Молодогвардейцы Псковской области встретились с депутатом Госдумы Александром Козловским

30.03.2019 18:00|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 30 марта, состоялась встреча представителей Псковского регионального штаба «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» с руководителем МКС по СЗФО партии, депутатом Государственной Думы РФ Александром Козловским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата. 

Встречу открыл координатор «Молодой гвардии» по СЗФО Станислав Косач. Он отметил, что в скором времени в разных городах России откроется четыре образовательных площадки для обучения молодогвардейцев из самых разных регионов. Основная цель образовательных площадок – подготовка к депутатской деятельности, к работе в партии «Единая Россия». «Мы готовы включаться в работу, активничать, безусловно, набивать шишки, но показывать, что мы достойны представлять ту самую кадровую скамейку партии», - отметил Станислав Косач.

С докладом об итогах работы Псковского регионального штаба «МГ ЕР» выступил его руководитель Андрей Моргунов. Он рассказал, что за прошедший год молодогвардейцами Псковской области было проведено свыше 30 мероприятий социальной направленности. «В планах открытие «Школы парламентаризма» и несколько мероприятий, посвященных памяти героического подвига бойцов 6-й роты», - сказал он и уточнил, что к 20-летию гибели псковской 6-й роты молодогвардейцы планируют написать и издать книгу, а также нарисовать высокохудожественное граффити в Пскове, чтобы увековечить память о бойцах легендарной роты.

Александр Козловский отметил, что «Молодая гвардия» – это двигатель партии «Единая Россия», ее кадровый резерв. «Готов оказать вам всяческую поддержку в работе, и здорово, что сейчас псковский штаб находится в активной фазе развития. Ваша задача - генерировать с той же скоростью света, что и все вокруг сегодня. Вы должны быть инициативны, с вами должно быть интересно работать», - сказал он.


 

Слова Александра Козловского дополнила заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская, которая подчеркнула важность участия молодогвардейцев в партийных проектах. «Участие в мероприятиях, направленных на исполнения национальных проектов, станет незаменимым опытом для вас. Это такие проекты, как «Народный контроль», «Городская среда» и другие. Их курируют региональные и муниципальные депутаты, которые помогут вам обрести новые знания», - сказала она.

Затем псковские молодогвардейцы задавали Александру Козловскому интересующие их вопросы. В частности, у депутата Госдумы спросили, какие качества характера помогли ему стать успешным политиком. «Стараюсь всегда много работать и, прежде всего, над собой. Рано вставайте даже в выходные, чтобы использовать свое время с пользой. Занимайтесь спортом, читайте книги, следите за всем, что происходит вокруг вас», - ответил Александр Козловский, а Елена Полонская добавила: «Никогда не давайте таких обещаний, которые не сможете выполнить».

Теги: #Единая Россия #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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