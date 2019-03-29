Общество

В Пскове продолжается традиция поздравления ветеранов с юбилеями

В Псковской области продолжается вручение персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи с юбилейными датами рождения.

29 марта Эрна Гаммербек, ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла, отметила 100 лет. С юбилеем ее поздравил депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов. Он передал ей поздравление от имени главы Пскова и вручил приветственный адрес главы города, а также именное поздравление от президента РФ и цветы. Об этом сообщается на сайте города Пскова.

«Сто лет - это золотой возраст. Люди, которые дожили до векового рубежа, достойны не просто уважения, а настоящего восторга и восхищения. Желаю вам крепкого здоровья и отличного самочувствия», - сказал депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

30 марта 90-летие отмечает Леонид Смирнов, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. Сергей Колосов пожелал юбиляру крепкого здоровья и отметил, что его труд на благо Псковской области является примером для молодого поколения, а его стойкость, проявленная в годы Великой Отечественной войны, заслуживает глубокого уважения.

Также поздравления с 90-летним юбилеем звучали сегодня в адрес ветерана труда Мордуха Шлосберга. За годы работы в Псковской области он воспитал более 12 тысяч выпускников, среди которых техники и технологи, работающие в трудовых коллективах всех псковских заводов.

Депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поздравил Мордуха Шлосберга с юбилеем и отметил, что он внес огромный вклад в развитие образования в Псковской области и воспитал несколько поколений физиков и электротехников. Сергей Колосов подчеркнул, что Псковский индустриальный техникум до сих пор годится, что в составе его педагогического коллектива долгие годы, вплоть до выхода на пенсию, работал такой грамотный специалист, благодаря которому студенты и слушатели курсов стали после окончания учебного заведения настоящими профессионалами.

Сергей Колосов вручил Мордуху Шлосбергу поздравительный адрес от главы города Пскова Ивана Цецерского и цветы, пожелал юбиляру крепкого здоровья. Также юбиляр получил поздравление от управления социальный защиты населения по Псковской области. В этот праздничный день пришли поздравить с 90-летием своего преподавателя и его выпускники.