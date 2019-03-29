Общество

В Псковском районе активизируют работу по противодействию незаконному обороту наркотиков

В администрации Псковского района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ее работе принял участие начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов, а также руководители органов местного самоуправления, правоохранительных структур и главы муниципальных образований.

Обсуждалась практика межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий по выявлению лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

Рассмотрены результаты деятельности уполномоченных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2018 году, определены задачи на предстоящий период. Сергей Титов отметил, что в Псковском районе необходимо активизировать профилактическую работу, повысить уровень межведомственного и межтерриториального взаимодействия, в том числе и с общественными организациями.

С учетом внесенных дополнений для решения поставленных задач членами комиссии были даны конкретные поручения всем задействованным структурным подразделениям.