Общество

Раскрыт главный секрет вкуса шашлыка, приготовленного Владимиром Путиным

Главный секрет вкуса шашлыка, приготовленного президентом России Владимиром Путиным, заключается в маринаде. Как передают «Вести», об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол. В кулуарах Красноярского экономического форума он рассказал о том, как глава государства проводит свой отпуск в сибирской тайге. По словам Кара-оола, шашлык и маринад к нему Путин готовит сам. В итоге шашлык получается «шикарный». Однако состав секретного маринада Кара-оол раскрывать не стал.

Рассказал глава Тувы и о любимых напитках президента. Это кофе и чай, которые тоже готовятся по особым рецептам. Так, кофе и сахар засыпаются в турку и сначала карамелизируются на костре. И лишь после добавляется вода, после закипания - молоко, потом напиток еще раз доводится до кипения, приводит РИА Новости рецепт «кофе от президента».

Кроме того, российскому президенту понравился национальный тувинский чай. Готовится он по рецепту бабушки Кара-оола, и его глава Тувы скрывать не стал. Воду необходимо брать из естественного источника — реки, ручья или родника. Чай используется зеленый. В воду добавляется немного соли, смесь доводится до кипения, в чай добавляется молоко и готовый напиток выдерживается несколько минут. По вкусу можно добавить и топленое масло.

Существует несколько поверий, помогающих приготовить идеальный тувинский чай: необходимо восемь раз провести ковшиком и только после этого налить молоко, при кипячении готового напитка после добавления молока необходимо следить за тем, чтобы чай не убежал из посуды.

Президент несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым. Также главу государства сопровождали Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.