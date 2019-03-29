Общество

В России планируют усовершенствовать сферу госзакупок

В Госдуме намерены в весеннюю сессию принять изменения в 44-й федеральный закон, регламентирующий проведение закупок для госнужд, в части упрощения процедур в отношении учреждений культуры. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Госдумы, правительству и нижней палате парламента удалось договориться совместно подготовить необходимые поправки.

«На этой неделе Государственная Дума и правительство РФ вышли на решение, которое максимально учитывает специфику деятельности творческих организаций и творческих работников и облегчает конкурсную процедуру. Предварительно законопроект в этой сфере будет принят в весеннюю сессию. Именно такая задача стоит», - сообщила советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова. По ее словам, значительно облегчится конкурсная процедура, которая касается творческих процессов, сократится количество конкурсных процедур.

Напомним, в декабре 2018 года в Ярославле президент Владимир Путин по итогам встречи с деятелями театрального искусства поручил усовершенствовать 44-й федеральный закон. Этот же вопрос 26 марта на Совете по законотворчеству при председателе Госдумы обсуждался театральными деятелями, экспертами, профильными ведомствами о совершенствовании законодательства о закупках в сфере культуры.