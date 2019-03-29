Общество

Как действовать при пожаре, напомнили великолучанам в ходе профилактического рейда

31 марта в рамках проведения на территории Псковской области «Месяца Безопасности» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки осуществлен профилактический рейд в жилом секторе. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, особое внимание было уделено одиноким престарелым гражданам, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В ходе рейда были распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах.

Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, уборки территории после схода снежного покрова, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.