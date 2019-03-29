Общество

Умер выдающийся конструктор Николай Макаровец

Выдающийся конструктор, руководитель разработок реактивных систем залпового огня Николай Макаровец скончался в воскресенье в Туле на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«31 марта на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора – научный руководитель – генеральный конструктор АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" Николай Макаровец"», - говорится в сообщении.

Николай Макаровец с 1962 года после окончания Тульского механического института работал по специальности «Двигатели летательных аппаратов» в научно-производственном объединении «Алтай» в Бийске. В 1977 году был назначен заместителем гендиректора по опытно-конструкторским вопросам, защитил кандидатскую диссертацию. За период работы в НПО «Алтай» внес значительный научный вклад в создание методов расчета внутрибаллистических характеристик РДТТ, принимал участие в создании зарядов твердого топлива для ракетных комплексов.

В 1985 году Николай Макаровец назначен гендиректором ФГУП «ГНПП "Сплав"» (АО «НПО "СПЛАВ"»). Под его руководством коллектив предприятия успешно разрабатывал и производил, в частности, реактивные системы залпового огня, превосходящие по своим характеристикам зарубежные аналоги.

Указом президента РФ Владимира Путина за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны Николай Макаровец 29 марта был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.