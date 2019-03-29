Общество

В гдовских школах не организовано двухразовое горячее питание детей

Прокуратура Гдовского района совместно со специалистом Роспотребнадзора провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в Гдовской средней школе, Подборовской школе, Добручинской основной общеобразовательной школе, Черневской средней школе двухразовое горячее питание не организовано.

В Подбровская средней школе горячее питание отсутствует вовсе.

Кроме того, в образовательных учреждениях района выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

В этой связи прокурором района в адрес директоров образовательных учреждений района, а также в адрес Управления образования администрации района внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных,.

Материалы проверки направлены в контролирующий орган для применения мер административного характера к нарушителям.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.