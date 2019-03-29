Общество

Прокуратура: С 2023 года свалка ТКО в Новоржевском районе должна быть ликвидирована

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что для размещения отходов производства и потребления на территории Новоржевского района используется санкционированная районная свалка твердых коммунальных отходов на земельном участке, расположенном в 500 метрах западнее деревни Большая Пожня Новоржевского района, рядом с автомобильной дорогой Новоржев – Бежаницы.

При этом объект размещения отходов, расположенный на территории Новоржевского района, не включен в государственный реестр объектов размещения отходов по причине отсутствия проектной документации.

Несмотря на то, что размещение твердых коммунальных отходов производится на объекте размещения отходов, который не внесен в ГРОРО, администрацией Новоржевского района каких-либо действий, направленных на прекращение размещения отходов на данном участке не принято, рекультивация свалки отходов не производится.

В этой связи специализированный прокурор обратился в суд с иском об обязании МП «Энергоресурс» прекратить размещение отходов производства и потребления на земельном участке, расположенном в 500-х метрах западнее деревни Большая Пожня Новоржевского района с 1 января 2023, а администрации Новоржевского района - до 1 августа 2023 обеспечить разработку проекта рекультивации земельного участка района и провести работы по его рекультивации.