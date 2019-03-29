Общество

Концерт «Картинки с выставки» преподавателей колледжа искусств прошел в Печорах

Концерт преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, посвященный 180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского, состоялся в музее истории города Печоры 28 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фортепианный цикл М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» исполнили: Анна Гаранова и Валерия Дунюшкина (фортепианный дуэт), Екатерина Долгина (аккордеон), Роман Елансков (баян), Георгий Гребень (гитара, балалайка-контрабас). Ведущая концерта - музыковед Ирина Сидякова.

Как рассказала преподаватель Анна Гаранова, концерт состоялся в рамках проекта, посвящённого ансамблевому музицированию и с целью профориентационной работы. Слушателями стали юные учащиеся Изборска и Печор, сотрудники музеев, любители музыки.

Напомним, что уникальный цикл «Картинки с выставки» был создан М.П. Мусоргским в 1874 году под впечатлением выставки работ его друга, талантливого художника, архитектора, театрального декоратора Виктора Гартмана. М.П. Известно, что музыка Мусоргского произвела огромное впечатление на французских композиторов-импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля, ставших её горячими поклонниками. М. Равель создал оркестровку «Картинок с выставки». Известно также переложение для гитары всего цикла японским гитаристом Казухито Ямашита в 1980 году.

Преподаватели колледжа - участники проекта «Ансамблевое музицирование» и псковский композитор Борис Федотов являются авторами и исполнителями нового переложения «Картинок с выставки», которое встретило тёплый приём слушателей концерта.