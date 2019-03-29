Общество

Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян

Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитический обзор РАНХиГС и ТАСС.

О необходимости нужных связей и знакомств для построения карьеры чаще всего упоминают юные представители правоохранительных структур (13,7 процента).

Только около трети опрошенных юношей и девушек (32,9 и 34,3 процента соответственно) полагают, что готовность много учиться и осваивать новые навыки дает конкурентные преимущества соискателям.

Больше, по мнению участников исследования, ценится готовность много работать (41,5 процента).

Согласно исследованию, молодежь считает, что профессиональный опыт менее всего важен для кандидатов в чиновники (56,1 процента), а более всего — тем, кто нацелен на работу в IT-сфере (73,2 процента).

В опросе участвовали 1800 респондентов обоих полов в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях.