Общество

Апрельский график работы депутатов определили в псковской приемной «Единой России»

Определен апрельский график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной на улице Гоголя, 9 в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, первым в этом месяце встречу с гражданами проведет депутат областного Собрания Алексей Васильев, пожелания и просьбы он выслушает 2 апреля. На следующий день за помощью и поддержкой можно прийти к руководителю фракции «Единой России» и заместителю председателя регионального парламента Виктору Антонову.

4 апреля с обращениями псковичей в партийной приемной будет работать ее руководитель, вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. 9 апреля на вопросы граждан ответит секретарь регионального отделения «Единой России», председатель регионального парламента Александр Котов.

16 апреля ждать посетителей в общественной приемной будет депутат областного Собрания Лидия Драгунова, 18 апреля – парламентарий Владимир Яников, 23 апреля – народный избранник Анатолий Тиханов, 30 апреля – их коллега Наталья Мельникова.

Все они проведут приемы с 10:00 до 13:00. Еще один депутат областного Собрания Игорь Дитрих рассмотрит жалобы и предложения 24 апреля с 14:00 до 17:00.

Также во второй половине дня с псковичами планируют встретиться депутаты Псковской городской Думы: 2 апреля – Владимир Воробьёв, 9 апреля – Сергей Мусиенко, 10 апреля – Эдуард Белов, 11 апреля – Валерий Тюменцев, 16 апреля – Ольга Фёдорова, 17 апреля – Григорий Стороненков, 18 апреля – Любовь Николаева.

Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Денис Иванов примет граждан 4 апреля, а заместитель секретаря регионального отделения Партии и замглавы Пскова Елена Полонская - 25 апреля.

Предварительная запись возможна по телефону в Пскове 66-25-12.