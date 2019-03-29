Ресторан «Инжир» накормит гостей ланчем за 10 рублей

Пропавшая женщина с двумя детьми из Псковского района нашлась

В Великих Луках злоумышленники разобрали и продали гараж

Две судимые великолучанки напали на женщину и отобрали у нее два золотых кольца

Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг

На стендап за 2 стаканами сметаны - в День смеха псковский комик Алексей Шамутило рассказал о плодах победы на «Открытом микрофоне» на ТНТ

Ассоциация «Псковский лес» предоставила премии победителям и призерам первенства СЗФО по КУДО среди юношей и юниоров