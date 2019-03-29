Общество

Дом офицеров приглашает на мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья

7 апреля в 14.00 «Дом Офицеров» приглашает в гости, чтобы познакомить с творческими и спортивными семьями нашего города.

«В здоровом теле - здоровый дух!» - это изречение знакомо нам с детства. Не менее крепок и закален дух в людях творческих. А когда спортом и творчеством занимаются всей семьей - это и есть настоящее счастье.

Бесконечно талантливая и креативная семья Абабковых,чье музыкальное и исполнительское искусство - гордость заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ», одна из самых лиричных певиц древнего Пскова Широкова и ее супруг - Прокофьев, прекрасный тренер, объединенные любовью к танцу семьи Деминых, Денисовых, Черепицких - Васильевых,Бойковых, в которых родители и дети - участники замечательных творческих коллективов «Театра танца «Русские узоры»» и «Псковские кружев» и многие другие.

А как хорошо отдохнуть всей семьёй в Полистовском государственном природном заповеднике, сотрудники которого готовят к показу фотовыставку «Весна в Полистове» и различные мастер- классы по изготовлению поделок из природных материалов.

Мероприятие проводится без возрастных ограничений. Категория 0+.