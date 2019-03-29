Общество

Электрики в Великих Луках получили благодарность за решение проблемы посетителя приемной «Единой России»

ПО «Южные электрические сети» отмечено за решение проблемы с перебоями в электроснабжении деревни Токолово Великолукского района. Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Александр Козловский вручил директору производственного отделения Игорю Планиде благодарность за качественно выполненную работу.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В Токолово специалисты выезжали после обращения великолучанина в общественную приемную Партии. В ходе личной встречи с Козловским мужчина пожаловался на высокое напряжение в доме его 80-летней бабушки и выразил обеспокоенность по поводу ее безопасности, а также сохранности бытовой техники.

Парламентарий сразу же попросил выслать на место бригаду электриков, которым в итоге удалось достаточно оперативно решить проблему.

«Выражаю вам лично и всему коллективу производственного отделения «Южные электрические сети» благодарность за активную работу по решению проблемы с перебоями в электроснабжении деревни Токолово! – сказал депутат. - Благодаря тому, что вы и ваши сотрудники - неравнодушные люди, проблема жительницы этой деревни Семилетовой Галины Савельевны решилась очень быстро. Ваша работа – это безопасность жителей, моя – обеспечение моментального решения их проблем. Случай с перебоями в электроснабжении деревни Токолово – пример активной совместной работы депутата и ресурсоснабжающей организации, которые направляют свои усилия на повышение уровня жизни псковичей. Спасибо всем вам за работу! Уверен, что мы будем и дальше сотрудничать в таком же конструктивном ключе!», - сказал Александр Козловский.