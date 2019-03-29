Общество

VII cъезд градозащитных организаций России пройдет 20 - 21 апреля в Пскове

VII cъезд градозащитных организаций России пройдет 20 - 21 апреля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель председателя Совета Псковского регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

В съезде планируют принять участие координаторы градозащитных движений из более чем 30 регионов страны, представители научного сообщества, археологи, архитекторы, государственные служащие, занятые в сфере охраны культурного наследия. В этом году местом проведения выбран Псков. Ранее съезд проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Вологде, Самаре.

Градозащитники обсудят тенденции современного законодательства в сфере охраны культурного наследия, программы по расселению ветхого и аварийного жилья и созданию комфортного жилья и городской среды. Отдельной темой вынесено сохранение природных и культурных ландшафтов, городских набережных и парков. Впервые в программу съезда включены вопросы археологии.

Организаторами съезда являются Псковское областное отделение ВООПИиК, градозащитное движение «Настоящая Вологда», общественное движение «Архнадзор». Также в съезде примут участие представители Псковского регионального отделения Союза архитекторов России, Общественной палаты Псковской области, Сообщества защиты памятников Пскова, представители профильных общественных советов, преподаватели Псковского государственного университета. Планируется также участие руководства комитета по охране объектов культурного наследия, комитетов по культуре, строительству и ЖКХ Псковской области, а также управления архитектуры и градостроительства Псковской области и управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.