Общество

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии, в Псковской области повышение коснется более 17 тысяч человек

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля проиндексированы на 2%. В Псковской области повышение коснется 17,3 тыс пенсионеров, сообщили в реготделении Пенсионного фонда РФ.

Отметим, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения страховой пенсии (например, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. То есть в 2019 году женщины выходят на социальную пенсию в 60,5 лет, мужчины - в 65,5 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 163 рубля и составят 8 тысяч 308 рублей.

Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 280 рублей и составит 34 тысячи 67 рублей.

Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 255 рублей и составит 35 тысяч 50 рублей.

Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 190 рублей и составят 9 тысяч 685 рублей.

Пенсии детей-инвалидов вырастут на 248 рублей и теперь составят 12 тысяч 681 рублей.

В Пенсионном фонде обратили внимание, что размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм — в зависимости от конкретного размера пенсии пенсионера.