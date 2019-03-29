Общество

Молодые поэты-псковичи могут принять участие в конкурсе «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева

До 1 июня 2019 молодые жители Псковской области могут стать участниками Всероссийского конкурса «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева. Организатором творческого состязания молодых дарований стал Музей Победы. Конкурс стартовал в Международный день поэзии, который отмечается 21 марта. Жюри возглавляет поэт-песенник Александр Шаганов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Участникам предлагают представить поэтические работы о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу. Стихотворения могут быть посвящены конкретным героям Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла и их семьям.

Поэтическое состязание проходит по трем номинациям — для школьников средней и старшей школы 11 — 13 и 14 — 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки по ссылке.

Итоги конкурса подведут 16 июня 2019 года. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 16 июля 2019 года, она приурочена ко дню рождения Андрея Дементьева.

Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат подарки от Музея Победы. По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием.

Конкурс «Поэзия Победы» приурочен к празднованию 74-летней годовщины Великой Победы. С 2018 года конкурс носит имя Андрея Дементьева. Известный поэт, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств Андрей Дмитриевич Дементьев был первым председателем жюри конкурса. В прошлом году в состязании участвовали более 300 юных поэтов из России, Республики Беларусь, Латвии и Украины. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.