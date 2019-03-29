Общество

В Острове «Корону Золушки» вручили в 17-й раз

В 17-й раз в Центре культуры «Юбилейный» в Острове прошел районный конкурс пятиклассниц «Корона Золушки». В нем участвовали Кристина Куборская, Дарья Титова, Юлия Чистякова, Анна Потеева и Алена Павздерина. У каждой из девочек была своя команда поддержки, состоявшая из мам и пап, бабушек и дедушек, учителей, одноклассников и друзей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 31 марта, все они собрались в учреждении культуры, чтобы поддержать конкурсанток.

Творческий турнир начался с представления соперниц – «Визитки». За тем последовала череда испытаний «Музыкальное», «Рукодельница», «Дворцовый этикет», «Танцевальное», «Мастерица». Претендентки в Золушки исполняли музыкальные композиции, подшивали королевские воротнички, сервировали стол, вместе с партнерами выходили на танцевальный подиум. В финале они предстали в бальных платьях, «сшитых» своими руками. При создании нарядов использовались разнообразные материалы: медицинские перчатки, пропилен, мешки для мусора, пластмассовые стаканчики, вилки и ложки из этого же материала, а также гофрированная бумага, обои, поролон и многое другое. В итоге получились удивительные модели, достойные ведущих кутюрье.

Состязание талантливых пятиклассниц стало настоящим праздником для зрителей. Каждое выступление раскрывало участниц с той или иной позитивной стороны. Члены жюри отметили, что период подготовки к творческому турниру, не менее важен, чем выступление на сцене, когда все, что задумывалось в домашней тиши или школьной аудитории, выносится на суд зрителей.

«Вы сегодня для нас самые лучшие»,- услышали конкурсантки от членов жюри. «Своей красотой, умением и талантом вы очаровали всех зрителей. Сегодня вы все достойны были одержать победу,- сказала перед награждением председатель жюри Ольга Затравкина.

Она вручила грамоты за участие в районном конкурсе всем претенденткам на корону Золушки. Все девочки получили сувениры и призы. А перед Дашей Титовой даже преклонили колено ее одноклассники, преподнесшие ей подарки и цветы. До финальной минуты сохранялась интрига - диплом победительницы XVII районного конкурса и корону Золушки получила Анна Потеева.