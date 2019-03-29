Общество

С 10 апреля по 15 июня вводится запрет на использование моторных судов на водоемах Псковской области

В соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна с начала таяния льда и до 15 июня начинается весенний запрет на использование моторных судов на всех водоемах области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

На период проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб на Псковском, Теплом и Чудском озерах установлен запрет на вылов: судака и леща (с 25 апреля по 15 июня) и щуки (с 1 апреля по 15 мая).

На прочих водных объектах рыбохозяйственного значения установлен запрет на лов щуки (с 1 апреля по 10 мая), судака (с 5 мая по 15 июня) и раков (от распаления льда до 15 июля).

По фактам нарушений Правил рыболовства можно обращаться в отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам (8112) 56-05-31, 56-02-98, 56-05-47 либо на телефон «горячей линии» рыбоохраны 8-921-931-32-16.

Также сообщаем, что комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области в целях обеспечения проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб и сохранения среды их обитания издан приказ от 28.03.2019 г. № 255 «О мерах по охране весенне-нерестующих видов рыб на водоемах Псковской области в 2019 году».

В соответствии с данным приказом для исключения факторов беспокойства рыб в период проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб на водоемах Псковской области запрещено движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями, в том числе гидроциклов), на всех водоемах области в период с 10 апреля по 15 июня включительно.