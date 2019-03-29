Общество

В органы прокуратуры Псковской области можно записаться на прием через Единый портал госуслуг

В целях организации предоставления гражданам и юридическим лицам возможности подать обращение и записаться на прием в органы прокуратуры Псковской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в соответствии с поручением Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура Псковской области предлагает гражданам обращаться в органы прокуратуры в электронной форме с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, обращения будут зарегистрированы и рассмотрены в соответствии с требованиями федерального закона от 02.05.2006№ 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45.