Общество

Мост смыло паводком - жителям красногородской деревни не добраться до магазина и больницы

На сайте губернатора Псковской области ведерников.рф житель деревни Станкеево Красногородского района написал, что мост, через который местные преодолевали реку Синюю, когда ходили в магазин, больницу, в марте смыло паводком.

«В марте 2019 года, при сходе льда на реке Синяя, в деревне Станкеево Красногородского района Псковской области, смыло часть пролета пешеходного моста. Мост - деревянный, и его восстановление не потребует больших затрат (требуется всего два бревна и несколько досок с гвоздями). Теперь перейти на противоположную сторону полностью невозможно. Через этот мост жители ходили в магазин за продуктами, больницу и так далее. Сейчас для этого нужно делать многокилометровый обход, что старикам тяжело. Просьба посодействовать в решении данного вопроса», - оставил сообщение местный житель.

Ответственной за разрешение проблемы назначена глава Красногородского района Валентина Понизовская.