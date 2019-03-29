Общество

Госинспекция труда в Псковской области оштрафовала задерживающий зарплату ПЗМП

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности Псковский завод механических приводов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе самого ведомства. В ходе внеплановой проверки установлено: работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы. По части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, в госинспекции добавили, что с 21 марта 2019 действует приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2018 (N 778н). Согласно этому приказу утверждены типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций легкой промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.