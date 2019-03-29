Общество

Настроения соискателей из Псковской области ухудшаются

По данным Службы исследований HeadHunter, настроения работников из регионов Северо-Запада на рынке труда в первом квартале текущего года ухудшились по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Индекс самочувствия соискателей показывает ожидания работников на данный период времени и колеблется от -1 до +1, где «-1» говорит о негативных настроениях, а «+1» - об их стабильном самоощущении на рынке труда.

Так, в СЗФО за прошедшие три месяца этот показатель снизился с -0,09 до -0,11. Жители регионов Северо-Запада отличаются более пессимистичным взглядом на сложившуюся ситуацию на рынке труда. Для сравнения: в Дальневосточном ФО индекс самочувствия работников оказался самым высоким в стране – -0,01, хоть и не преодолел минусовую отметку.

С другой стороны, у соискателей Северо-Запада индекс стабильности на текущем месте работы выше общероссийского показателя: 0,32 vs. 0,31. Как оказалось, на рынке труда относительно спокойнее других ощущают себя представили сфер науки и образования, медицины и фармацевтики, ИТ и телекоммуникаций, работники некоммерческих организаций, ИТ-специалисты и, что интересно, молодые специалисты.

Тем же, кто сейчас активно ищет работу, судя по данным опроса HeadHunter, приходится нелегко. Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают жители Северо-Западного ФО (-0,43), наименее сложным — работники из Дальневосточного ФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по -0,38), индекс настроений соискателей находится в «красной» зоне.

На волне негативных настроений возникает вопрос о готовности кандидатов снижать зарплатные ожидания. Индекс готовности пойти на финансовые уступки, четыре квартала подряд фактически остававшийся на уровне начала 2015 года, перед 3 кварталом 2018 впервые за историю проведения исследования преодолел нулевую отметку и составил в России 0,04. Перед 4 кварталом 2018 года индекс снова снизился и незначительно опустился ниже нулевой отметки (-0,004). В 1 квартале 2019 года он продолжил снижение и оказался на отметке -0,01, а в СЗФО индекс остановился на -0,12 – и это самый высокий показатель в стране. То есть жители регионов Северо-Запада по- прежнему идут на понижение в зарплате ради сохранения работы или трудоустройства.

«С учетом того, что далеко не все соискатели ощущают стабильность на текущем месте работы или уверены в трудоустройстве в ближайшем будущем, активность кандидатов растет: в первом квартале текущего года количество резюме в Псковской области увеличилось в среднем на 12% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. – На рынок труда, в том числе, влияет сезонность – соискатели активнее размещают и обновляют резюме весной и осенью, поэтому уровень конкуренции в регионе растет. Сейчас на одну вакансию в Псковской области в среднем претендуют 4 соискателя, что несколько ниже нормативного показателя (5-6 резюме на одно предложение о работе)».