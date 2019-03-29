Общество

72 тонны запрещенной к ввозу эстонской кильки изъяты из оборота Россельхознадзором

В рамках межведомственного взаимодействия должностными лицами Управления Россельхознадзора и Кингисеппской Таможни, в связи с подтвержденным фактом принадлежности 72 тонной партии продукции «Килька балтийская неразделанная пряного посола замороженная» к категории «санкционная», принято решение об изъятии и уничтожении груза, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Движение груза было приостановлено в декабре 2018 года в МАПП Ивангород. На этикетках продукции, перемещаемой автомобильным транспортом, была указана страна-производитель рыбы – Эстония.

В связи со значительным объемом выявленной запрещенной к ввозу продукции, процесс уничтожения путем сжигания был завершен 29 марта 2019 года на территории завода ООО «Ветсанэкология» Псковской области в рамках реализации Указов Президента РФ от 6 августа 2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и от 29 июля 2015 года № 391 и «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».