Общество

Псковские юристы провели мастер-класс по правовым вопросам для принимающих родителей

Представители псковского отделения Ассоциации юристов России провели на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова мастер- класс для принимающих родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации. Адвокаты Анна Здановская и Арсения Разумовская рассказали о законодательстве, регулирующем вопросы устройства детей оставшихся без попечения родителей; о формах устройства детей оставшихся без попечения родителей и особенностях каждой из форм; социальных выплатах для детей сирот и материальной поддержке приемной семьи со стороны государства; обязанностях опекунов и усыновителей. Отметим, что темы для мастер-класса были выбраны не случайно - предварительно был проведен опрос слушателей школы приемных родителей на основании, которого и были определены темы вызывающие наибольший интерес.

В ходе мероприятия участники задавали много вопросов из практики применения законодательства. Например: на что дети, оставшиеся без попечения родителей имеют право; как на практике реализовать право на материнский капитал; когда и кто в интересах детей должен обратиться за реализацией права на жилье; как дети сироты в Псковской области обеспечиваются жильем; как опекунам возмещается оплата за ЖКХ; могут ли забрать ребенка родители, если они восстановятся в правах; очень много вопросов было по алиментам, которые должны оплачивать лишенные прав родители, в том числе звучали вопросы о работе с приставами, как признать неплательщика алиментов безвестно отсутствующим, про розыск родителей, которые не платят алименты и могут ли они потом истребовать алименты со своих выросших детей, кроме того прозвучало много вопросов по правам наследования.

Специалисты Ассоциации в заключение мастер-класса отметили, что невозможно разобрать все частные ситуации за несколько часов и пригласили слушателей школы приемных родителей на индивидуальны консультации, которые проводятся в Псковском отделении Ассоциации юристов. Проведенное мероприятие еще раз подтвердило актуальность социального проекта «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения», который в настоящее время реализуется на средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.