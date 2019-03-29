Общество

Путин подписал закон о совершенствовании контроля в госзакупках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон «О контрактной системе» (N44-ФЗ), определяющих порядок организации контроля в сфере госзакупок. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как сообщает «Интерфакс», эти поправки направлены на совершенствование контрольно-надзорной деятельности при проведении процедур отбора поставщиков при госзакупках.

Так, согласно принятым поправкам, правительство РФ должно будет утвердить единый порядок осуществления контроля за проведением госзакупок. При этом органы контроля должны будут заниматься проверками заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, закупочных комиссий и их членов, уполномоченных органов и учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. При этом порядок проведения таких проверок должно будет определить правительство РФ.

Также поправки предоставляют муниципальным органам власти права передавать свои закупочные функции на региональный уровень, вводят запрет на совмещение в одном органе функций по контролю и по осуществлению закупок, вводят риск-ориентированный подход, вводят оценку эффективности работы органов контроля.

Кроме того, согласно этому закону, нормы N44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит и контроль в сфере закупок, будут распространены на негосударственные юридические лица (не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями) при предоставлении им бюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.

Помимо этого, «контрольные» поправки к 44-ФЗ значительно расширяют для контрольно-надзорных органов основания для проведения внеплановых проверок госзаказчиков. Основанием для таких проверок станет, в частности, информация о признаках нарушения законодательства о закупках (в прежней редакции - информации о нарушениях). Причем, такая информация может исходить как от «общественных контролеров», так и от СМИ.

«Цель предлагаемых изменений - повышение эффективности контроля в сфере госзакупок через выстраивание вертикали контроля, формирование единообразной правоприменительной практики на федеральном и региональном уровнях, исключение несвойственных контрольным органам функций, снижение коррупционных рисков», - отмечалось ранее в материалах правительства.

Новые нормы 44-ФЗ, введенные этим законом, вступят в силу с 1 июля текущего года.

Стоит отметить, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, осуществляющая контроль в сфере госзакупок, занялась вопросом унификации правоприменительной практики на федеральном и региональном уровнях еще до принятия этого закона.

«Сейчас территориальные управления ФАС часто ориентируются при принятии решений в сфере госзакупок на судебную практику, которая сложилась в том или ином регионе, - говорил в марте заместитель главы ФАС Михаил Евраев в ходе встречи с представителями госкомпаний, организованной аналитическим центром «Интерфакс-ProЗакупки». - Это приводит к тому, что в разных субъектах РФ принимаются разные решения по типовым ситуациям. Наша задача заключается в том, чтобы все территориальные управления придерживались единой позиции по типовым ситуациям».

Одним из шагов по унификации практики УФАС М.Евраев называл организацию онлайн-совещаний с территориальными управлениями с использованием видеоконференцсвязи по наиболее актуальным вопросам на постоянной основе. «В феврале мы провели первое такое совещание - по вопросу включения компаний в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)», - рассказывал М.Евраев.

При этом он отмечал, что унификация практики - процесс не моментальный и его реализация потребует времени.