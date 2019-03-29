Общество

В Псковской области Россельхознадзор пресек незаконную реализацию семян

В рамках контрольно-надзорных мероприятий в марте должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведены проверочные мероприятия по соблюдению требований порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений на территории городских рынков Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проверок было выявлено 7547 упаковок пакетированных семян и 45 килограммов лука-севка, находящихся в реализации без документов, подтверждающих их сортовую принадлежность и качество.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.12 КоАП РФ. По результатам рассмотрения материалов дел вынесено 14 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них 5 - административные штрафы и 9 -предупреждения.

В случае обнаружения реализации посевного материала без документов о качестве, гражданам необходимо обращаться в отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям по адресу: Псков, ул. Н. Васильева, 77 или по телефону: 29-20-13.