Общество

Участники профсоюзного Форума по организации единой переговорной кампании выступают за справедливую систему оплаты труда

В ходе единой переговорной кампании необходимо исправить значительные перекосы в оплате труда квалифицированных и неквалифицированных работников, возникшие после повышения минимального размера оплаты труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском профсоюзе, такое мнение по итогам профсоюзного Форума «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области» высказали представители первичных профсоюзных организаций сферы здравоохранения.

Председатель первичной профсоюзной организации детской поликлиники города Великие Луки (филиал ГБУЗ «Великолукская детская больница») Татьяна Гусева отметила, что сегодня оплата труда врачей и среднего медицинского персонала мало чем отличается от оплаты труда младшего медицинского персонала. «А в некоторых случаях санитарка может получать и больше, чем медицинские сестры. Безусловно, чувство социальной ответственности в нашей сфере высоко развито, мы готовы со многим мириться, если видим справедливое распределение всего груза ответственности, но сейчас перекос сложился достаточно серьезный. И это людей обижает», - подчеркнула участница Форума.

При этом Татьяна Гусева высоко оценила коллективный договор, действующий в великолукской детской поликлинике. «Коллективный договор действует у нас достаточно давно, мы его обновляем, видоизменяем, и он нас в большей части удовлетворяет. Мы считаем, что нам повезло – руководство нашего учреждения также состоит в профсоюзе, и главный врач всегда стоит на защите интересов трудового коллектива. Другое дело, что система здравоохранения в Псковской области в целом переживает крайне сложные времена. Мы обсуждали это в ходе Форума, отдельно хотелось бы отметить практический блок, в ходе которого мы разработали конкретные предложения в адрес профильных министерств и ведомств, сторон социального партнерства на региональном уровне. Эта практическая работа нас оживила, простимулировала, заставила вспомнить, что мы являемся активной стороной переговорного процесса. И я уверена, что наши предложения должны быть услышаны», - добавила Татьяна Гусева.

С мнением коллеги согласна и председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер Псковской области» Светлана Малуйшкене. «В нашем учреждении коллективный договор также действует, в этом году он был пересмотрен и действие нового договора распространяется на период до 2021 года. Мы не можем сказать, что он нас полностью удовлетворяет, но, например, в части, касающейся охраны труда, документ проработан очень хорошо. Мы понимаем, что состояние конкретного учреждения трудно рассматривать вне всей системы здравоохранения области. Одной из главных проблем остается низкая заработная плата медиков в нашем регионе: как бы нам не хотелось работать на ставку, мы практически все работаем на 1,5, а многие медики и на 2 ставки. Кто-то работает в нескольких учреждениях, чтобы заработная плата была достойной, и это, конечно, тяжело», — рассказала Светлана Малуйшкене.

Председатель ППО противотуберкулезного диспансера отметила, что удовлетворена работой профсоюзного Форума по организации единой переговорной кампании. «Нам понравился и формат проведения мероприятия: Форум прошел в очень неформальной, теплой обстановке. В первой его части в докладах наших коллег из Псковского облсовпрофа были подняты именно те вопросы, которые нас трогают. Многие наши товарищи поняли основные принципы стратегии, которой можно придерживаться при проведении переговорной кампании, в том числе по коллективному переговору. И если хотя бы маленькая часть тех предложений, которые мы прорабатывали в практической части Форума, будет реализована, то это можно будет считать хорошим результатом», — добавила Светлана Малуйшкене.

Напомним, что Форум «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области» проходил в большом зале Дома профсоюзов 28-29 марта. Участники Форума обсудили актуальные вопросы оплаты труда, охраны труда, дискриминацию в сфере труда, а также социальный пакет работников бюджетной и внебюджетной сферы, а затем в группах проработали свои предложения в региональные отраслевые соглашения, регулирующие социально-трудовые отношения на территории Псковской области, которые будут направлены в органы государственной власти и комиссии по регулированию социально-трудовых отношений всех уровней.