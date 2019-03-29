Общество

Свыше 300 птицезащитных устройств установит Псковэнерго на высоковольтных линиях

В 2019 году специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжат реализацию проекта по установке на подвесные гирлянды высоковольтных линий электропередачи специализированных птицезащитных устройств (ПЗУ). По данным службы эксплуатации и ремонта подстанций и линий, на семи ВЛ 110 кВ - «Чихачевской-4», «Махновской-2», «Лудонской-2», «Локнянской-2», «Новоржевской-1», «Великолукской-3» и «Великолукской-4», трассы которых проходят в районах массового расселения крупных птиц, будет установлено в общей сложности 313 птицезащитных «экранов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Традиционно жизнедеятельность птиц, особенно в период гнездования, оказывает огромное влияние на стабильность работы оборудования электрических сетей. Птицы нередко становятся не только причинами отключений воздушных ЛЭП, но и гибнут сами. Специальные стеклянные изоляторы, по форме напоминающие перевернутую чашу, исключают связанные с птицами инциденты на линиях электропередачи, приводящие к нарушениям электроснабжения потребителей.

Защиты от крупных птиц устанавливаются на опорах высоковольтных линий электропередачи «Псковэнерго» с конца 1990-х годов. Устройства монтируются на участках ЛЭП, где более всего вероятно появление аистов и других крупных птиц.

В настоящее время в зоне ответственности «Псковэнерго» установлено более 20 тысяч различных птицезащитных устройств на всех уязвимых участках высоковольтных линий электропередачи 110 кВ, где есть вероятность появления крупных птиц. При текущем и капитальном ремонте линий защиты обновляются.