Общество

В Великолукской епархии пройдет III Пасхальный молодежный фестиваль

III Пасхальный молодежный фестиваль, ставший уже традиционным на Великолукской земле, пройдет по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Фомино Воскресенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Фестиваль состоится 5 мая в малом зале «Дома культуры Ленинского комсомола» города Великие Луки (ДК ЛК). Организаторами мероприятия выступают молодежный отдел и отдел культуры Великолукской епархии.

В концертной программе, посвященной празднику Пасхи, примут участие, песенные, танцевальные творческие коллективы и сольные исполнители, представленные не только церковными округами Великолукской епархии, но и муниципальными учреждениями города Великие Луки и районов.

Пасхальный фестиваль начнется в 15.00 и будет проходить по адресу: малый зал ДК ЛК, Великие Луки, ул. Зверева, 29. Вход свободный.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по следующим телефонам и e-mail адресам:

+7 (911) 899-56-24 - руководитель Молодежного отдела Великолукской епархии - Наталья Вячеславовна Ласкина, molodost-vl@yandex.ru

+7 (911) 351-97-22 - руководитель Отдела культуры Великолукской епархии - Дмитрий Анатольевич Васильев, cultura@luki-eparhia.ru