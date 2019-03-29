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Зарплата педагогов по-прежнему низкая, отмечают участники профсоюзного Форума по организации единой переговорной кампании

Представители профсоюза образования - участники профсоюзного Форума «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области» считают, что уровень заработной платы педагогов в регионе остается очень низким. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Учитель математики МОУ «Гимназия» г. Дно, профсоюзный активист с 30-летним стаже Ирина Тимофеева, комментируя итоги Форума, отметила: «Действующий в нашем образовательном учреждении коллективный договор нас устраивает, но не устраивает уровень заработной платы учителей, в том числе в сравнении с другими регионами (даже в сравнении с Псковом, не говоря про Петербург). У меня 6-дневная рабочая неделя, я работаю на 2 ставки – это 30 с лишним часов в неделю, но заработная плата при такой нагрузке до уровня средней по экономике региона не дотягивает. И я даже не могу подумать о какой-то подработке, как иногда советуют учителям некоторые высокие чиновники: 7 уроков в день, занятия заканчиваются в 14.30, еще надо проверить гору тетрадей и подготовиться к дальнейшей работе. У нас просто не хватает сил и времени».

По мнению Ирины Тимофеевой, Форум, посвященный коллективный переговорной кампании, еще раз показал, что профсоюзы – это не только профсоюзные путевки в санатории, но и большой объем правозащитной деятельности в сфере трудового права. «Мероприятие оказалось очень интересным еще и с той точки зрения, что нам удалось ближе познакомиться с работой Псковского облсовпрофа, его структурных подразделений. И это было очень полезно», — считает профсоюзный активист.

Председатель первичной профсоюзной организации ДОУ «Рябинушка» (Псковский район) Наталья Иванова также считает, что основной вопрос, который профактиву Псковской области хотелось бы решить в рамках социального партнерства, это повышение заработной платы. «Например, оклад воспитателя 1 категории – 8 450 рублей. И к нему начисляются так называемые «стажевые», «сельские» плюс стимулирующие выплаты, которые составляют где-то 50% от оклада, но их выплата зависит от выполнения множества критериев. А в целом, получается, что заработная плата низкая. В не меньшей степени, чем собственная зарплата нас волнует уровень финансирования дошкольных учреждений. Детский сад – это как семья, всё, что нужно обычной семье – нужно и детскому саду. И нашей большой семье материально-технического обеспечения не хватает, несмотря на все усилия, предпринимаемые руководством дошкольных учреждений и родителями наших воспитанников», — сказала она.

По итогам Форума хочу сказать, что он стал вдохновляющим мероприятием. Система социального партнерства нуждается в корректировке, в приближении к реальности. Мы рады, что профсоюзы берут на себя эту консолидирующую, направляющую роль, кто-то же должен был всерьез взяться за постановку волнующих работников вопросов перед исполнительной властью, работодателями. Кроме того, Форум стал и обучающим мероприятием, и объединяющим. Я верю в то, что именно профсоюзное объединение способно сделать так, чтобы власть услышала голос каждого члена профсоюза.

Председатель первичной профсоюзной организации студентов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Дмитрий Кривогузов оценил практическую часть Форума: «В работе Форума очень понравилась практическая часть, студенческая группа активно включилась в разработку предложений для органов власти различного уровня. Тем более, что мы сегодня планируем разработку соглашения между нашим вузом и профсоюзной первичкой студентов — подобное действует в ПсковГУ. Я думаю, что студенты нашего вуза нуждаются в стимулировании своей общественной активности. Такая активность есть, на достаточно серьезном уровне, но, на наш взгляд, она нуждается в поощрении».

Напомним, что Форум «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области» проходил в большом зале Дома профсоюзов 28-29 марта. Участники Форума обсудили актуальные вопросы оплаты труда, охраны труда, дискриминацию в сфере труда, а также социальный пакет работников бюджетной и внебюджетной сферы, а затем в группах проработали свои предложения в региональные отраслевые соглашения, регулирующие социально-трудовые отношения на территории Псковской области, которые будут направлены в органы государственной власти и комиссии по регулированию социально-трудовых отношений всех уровней.