Общество

Для подготовки к 9 мая власти Пскова планируют объединить в апреле усилия служб

Для подготовки к празднованию Дня Великой Победы, 9 мая, власти Пскова планируют объединить усилия служб, прочем не только в организации культурно-массовых мероприятий, но и в вопросах по благоустройству и размещению социальной рекламы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОМСУ Пскова. О такой необходимости сообщил глава Пскова Иван Цецерский, на координационном совещании, прошедшем 1 апреля.

Это совещание с должностными лицами администрации Пскова проводилось, чтобы подвести итоги работы в марте, а также - определить задачи на апрель.

Глава Пскова также рассказал об основных решениях мартовской 21-й сессии Псковской городской Думы и обсуждении депутатами экологической безопасности завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Псковского района. Иван Цецерский подчеркнул, что в марте активно шла подготовка областного центра к проведению 39-х Международных Ганзейских дней, в апреле эта работа будет продолжена.

Глава Пскова напомнил, что с сегодняшнего дня стартует месячник по санитарной уборке города, он поручил ответственным лицам проинформировать население, где можно получить инвентарь и куда можно складировать собранный мусор. Начальник управления городского хозяйства Николай Баринов рассказал о подготовке месячника и организации работы по вывозу мусора.

Далее глава города остановился на вопросе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Он сообщил, что все параметры определены, и поставил задачу специалистам начать работать конкретно по проектам.

После этого руководители органов управления и структурных подразделений администрации города Пскова отчитались о проделанной за предыдущий месяц работе. Председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьёв сообщил, что март в Пскове прошел без чрезвычайных ситуаций. Однако опасение вызывают палы травы, поэтому из-за них пожароопасная обстановка в городе усложнилась. Так, в марте зарегистрировано 18 палов травы, 22 возгорания мусора, три пожара в жилом секторе и один в областной больнице. В связи с этим с населением проводится большая профилактическая работа с привлечением отрядов ДНД, разработано 12 маршрутов по окраинам Пскова. Дружинники провели в прошлом месяце 36 выходов, в результате которых выявили и ликвидировали 9 очагов возгорания. В марте зафиксировано 4 штормовых предупреждения, 6 падений деревьев. За отчетный период в ЕДДС поступило около 4,5 тысячи обращений граждан, из которых большинство касалось жилищно-коммунальных вопросов.

Кроме того, начальник управления городского хозяйства Николай Баринов рассказал об организации ремонта дорог, четыре аукциона разыграно с экономией 9 миллионов рублей. Работы по ямочному ремонту будут вестись согласно интерактивной карте, разработанной администрацией города. Глава города поручил городским контрольным службам усилить взаимодействие в решении поставленных задач.