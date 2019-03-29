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Общество

Вопросы развития ТОС обсудили на семинаре в Пскове

01.04.2019 16:44|ПсковКомментариев: 0

Вопросы развития территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории региона обсудили на семинаре, который прошел в Центре студенческих инициатив ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Рассматривался механизм регистрации ТОС в качестве юридического лица, что позволит территориальному общественному самоуправлению претендовать на получение грантов различного уровня. Участники семинара также рассмотрели положительный опыт создания ТОС на территории Республики Коми для его тиражирования в области.

В настоящее время в Псковской области создан 21 ТОС. Три территориальных общественных самоуправления (Себежского, Псковского и Великолукского районов) уже проходят процедуру получения статуса юридического лица.

Кроме того, в рамках семинара подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» и Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Коми».

В работе семинара приняли участие представители администрации области, руководители экспертного совета Общенациональной Ассоциации ТОС, представитель Управления министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области, руководители исполнительных дирекций Ассоциации ТОС регионов РФ, представители муниципальных образований области, общественных организаций, органов ТОС.

Организаторами семинара выступили администрация Псковской области, Ассоциация ТОС Псковской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области».

Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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