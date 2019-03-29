Общество

Законопроект о полной передаче акцизов на этиловый спирт в регионы поступил в Госдуму

Минфин на заседании комитета Госдумы по бюджету в понедельник представил поправки, которые предполагают полную передачу с 2020 года в региональные бюджеты доходов от акцизов на этиловый спирт из всех видов сырья, а также доходов от акцизов на спиртосодержащую продукцию.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ представил замминистра финансов Илья Трунин. «В целях дополнительной компенсации выпадающих доходов субъектов предлагается с 2020 года акцизы на спирт, а также спиртосодержащую продукцию зачислять в бюджеты субъектов по нормативу 100%», - сказал он, добавив, что это высвободит для регионов дополнительно 500 млн рублей.

На данный момент в федеральный бюджет перечисляется 50% от акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья, 100% акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого, и 50% акцизов на спиртосодержащую продукцию. Данные акцизы с 2020 года предлагается перечислять в бюджеты субъектов РФ в размере 100%.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 4 апреля.