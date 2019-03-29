Общество

Минтруд рекомендовал руководителям госорганов чаще хвалить подчиненных

Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий. Как сообщает «Интерфакс», документ опубликован на официальном сайте Минтруда в понедельник. В нем содержится целый ряд рекомендаций о том, как создать комфортные технические и психологические условия работы и дать сотруднику понять, что его работа оценена по заслугам.

Так, руководителям рекомендуют чаще хвалить подчиненных, причем делать это как в личной беседе, так и публично.

«Руководителю структурного подразделения важно выражать благодарность за результаты профессиональной деятельности подчиненных посредством таких форм благодарности, как слова "спасибо", "молодец". Несмотря на то, что данные формы похвалы являются повседневными и ожидаемыми, они крайне важны», - говорится в документе.

Минтруд напоминает руководителям госорганов о широком спектре нематериальных поощрений, который есть в их распоряжении - от грамот, ведомственных знаков отличия и благодарностей до ценных подарков, профессиональной литературы, фотопортретов на доске почета до преимущества для отличившихся работников в составлении графика отпусков.

Есть и другие способы косвенно оценить работу своего подчиненного - например, включить его в экспертный совет, направить в качестве представителя на официальное торжественное мероприятие, в командировку, сделать его наставником для новичков или определить на стажировку.

Руководителям не следует забывать и о том, что на мотивацию подчиненных влияют условия работы и психологический климат в коллективе. Кадровым службам, в частности, рекомендуется предлагать руководителям, как можно улучшить освещение, перепланировку и оснащение рабочих мест, создать благоприятные условия труда.

«Определяющим в данных условиях является служебное место гражданского служащего, которое не должно вызывать у него дискомфорт», - говорится в методике.

В Минтруде также напоминают, что работники должны вовремя уходить в отпуск и отдыхать: системные переработки не улучшают производительность, а только негативно сказываются на ней и на состоянии работников.

Наконец, руководителю предлагают поддерживать инициативу в профессиональной деятельности, воспитывать добросовестное отношение к своим обязанностям.

Ведомство также указывает, что спорт может способствовать улучшению психофизиологических условий: руководству госорганов, по мнению Минтруда, стоит задуматься о проведении «физкультпауз» и спартакиад, а также оборудовать места для занятий спортом.

«Руководителем государственного органа могут быть инициированы мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в коллективе (ежедневные пятиминутные зарядки - "физкультурные паузы", спартакиады). В случае наличия организационно-технических возможностей в государственном органе также могут быть образованы места для занятий спортом», - отмечается в документе.