Общество

Большинство читателей ПЛН считают 1 апреля глупым праздником

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей категорически против первоапрельских розыгрышей, никогда никого не разыгрывают и считают этот праздник глупым.

Источник: pixabay.com

Так считают 43,03 % участников опроса, приуроченного ко Дню смеха, шуток и розыгрышей - 1 апреля. Следующий вариант «Если только безобидно пошучу - на уровне "У вас спина белая"» набрал 21,91 % голосов. Вариант «Решу 1 апреля» выбрало 13,94 % опрошенных. На 4 месте по популярности - «Да вы что - шутить после принятия закона о фейковых новостях?! Потом еще оштрафуют!» - 7,17 %. Ответ «Разумеется! Это многолетняя традиция - я всегда подшучиваю над близкими» выбрало 6,77 % участников. Следующий вариант - «Я, может, и разыграл(а) бы кого-то, но люди разучились адекватно воспринимать юмор» - набрал 4,78 %. Последняя позиция - «Да. В жизни мало радостей, а первоапрельские розыгрыши улучшают настроение» - 2,39 %.

Всего в опросе поучаствовал 251 читатель.