Общество

Псковские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям

Псковские школьники вошли в число лучших на 4-й Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям, которая прошла в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена». Наиболее удачным для псковичей стало направление «3D Про». По итогам интеллектуальных соревнований одна команда, представляющая регион, заняла второе место в возрастной категории от 14 лет, еще одна команда стала третьей в возрастной категории от 10 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Кроме этого, в направлении «3D Про» команда Псковской области также вошла в десятку лучших в категории 14+, заняв 6-еместо.

Члены жюри, российские эксперты 3D-технологий, не только высоко оценили домашние задания команд региона, но и те проекты по аддитивным технологиям, которые псковичи создали в ходе олимпиады.

Всего в финальном этапе олимпиады Псковскую область представляли 6 сборных команд, в состав которых вошли 20 учащихся из 7-ми образовательных учреждений Пскова и Великих Лук.

Самые юные участники олимпиады представляли направление «3D-фишки». При помощи объемного рисования технического и художественного творчества они создавали персонажей и декорации к художественным произведениям.

Наиболее опытные школьники и студенты совместно работали в направлении «Наставничество» (с 14 до 17 лет), создавая и защищая свои проекты по трехмерному моделированию и робототехнике. Например, создали прототип робота, повторяющего движения человека.

Всего в финальных соревнованиях приняли участие около 500 участников, порядка 60 педагогов-экспертов из 30 регионов РФ. Юные 3D-специалисты не только попробовали свои силы в выполнении заданий олимпиады, но и стали участниками профильной смены в Всероссийском детском центре «Смена».

Организатором Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям выступает Ассоциация 3D-образования в рамках Всероссийского проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании». Региональным ресурсным центром Ассоциации 3D-образования в Псковской области является ЦНС «Без предела». Подготовка псковских команд к финальному этапу проходила в Пскове на базе технопарка «Кванториум».