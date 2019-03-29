Общество

Россияне назвали любимых юмористов

Большинство россиян смотрят юмористические передачи. Чаще остальных это делают люди старшего поколения, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Международному дню смеха — 1 апреля.

Как пишут «Известия», в любви к юмористическим шоу признались 59% респондентов всех возрастов. Среди опрошенных старше 60 лет об этом заявили 69%. При этом 6% участников опроса смотрят такие программы каждый день, 25% - несколько раз в неделю.

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%). Также россиянам нравятся Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин (по 5%).

Молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитает Павла Волю (20%) и Гарика «Бульдога» Харламова (14%).