Общество

Псковская область планирует обслужить по «медицинскому туризму» 3 тысячи жителей соседних регионов и стран

Порядка 3 тысяч человек, проживающих в соседних регионах и за пределами России, воспользуются в 2019 году медуслугами ведущих медучреждений Псковской области. Это станет возможным благодаря участию региона в федеральной программе «Экспорт медицинских услуг», которая реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

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«Мы планируем за 2019 год привлечь в регион 3 тысячи человек по так называемому "медицинскому туризму". Мы будем привлекать в том числе иностранных граждан, а для Псковской области, которая является приграничной территорией, это уникальное явление», - сказала она, добавив, что такая практика будет впервые реализована в Псковской области.

Гаращенко пояснила, что под «медицинским туризмом» подразумевается, что «к нам приезжают люди из других регионов и стран, чтобы получить платные медуслуги на базе медорганизаций». По ее словам, пациенты из соседних регионов и стран уже начали приезжать в псковские медучреждения. «Поток желающих уже есть, люди приезжают. Здесь есть перинатальный центр, в регионе хорошо развита стоматологическая сеть. Услуги готовы оказать областная взрослая и детская больница. Есть определенное удовлетворение иностранных граждан нашими медицинскими услугами», - уточнила собеседница агентства.

Она также добавила, что участие в программе по экспорту медицинских услуг поможет системе здравоохранения региона получить дополнительное финансирование. Перспективными направлениями определены стоматология, родовспоможение, акушерство и гинекология, онкотерапия, диагностика любых заболеваний, так как все это позволяет проводить высокотехнологичное оборудование в учреждениях Псковской области.

В нацпроект «Здравоохранение» входят восемь федеральных проектов. Его основные задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.