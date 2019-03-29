Общество

Завершился прием заявок на участие в Международных Ганзейских днях

Завершился прием заявок на участие в Международных Ганзейских днях 2019 года, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. На участие в Молодой Ганзе поступили заявки из российских городов: Великий Устюг, Кингисепп, Белозерск, Тихвин, Торжок, Великий Новгород, Порхов. Германия будет представлена молодыми ганзейцами из Оснабрюка, Брилона, Липпштадта, Люнебурга, Альфельда, Нойса, Везеля, Висмара, Эммерих-ам-Райна, Грайфсвальда, Лемго, Калькара и Ростока. Голландские делегаты приедут из Хассельта, Оммена, Кампена, Элбурга, Хаттема, Хардервейка и Цволле. На участие в Молодой Ганзе – 2019 заявлены жители Бергена (Норвегия), Визбю (Швеция), Вильянди (Эстония), Ля Рошеля (Франция), Гданьска (Польша), Турку (Финляндия) и Риги (Латвия), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Молодежного центра Пскова.

Напомним, в четырехдневной программе «Молодой Ганзы» запланировано проведение образовательных мероприятий, знакомство с городом и заседание, в ходе которого участники движения смогут обменяться опытом в различных сферах деятельности. Также планируется проведение мастер-классов по кулинарии, владению средневековым оружием, изготовлению сувениров и воздушных змеев, которые будут запущены около памятника Александру Невскому. Участники «Молодой Ганзы» примут участие в посадке Аллеи Дружбы, затем для них будет организована экскурсия в Печоры, Изборск. Гостей Пскова будет сопровождать группа волонтеров, прошедших обучение на базе Псковского городского молодежного центра.