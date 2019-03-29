Общество

Признана отсталость России в робототехнике

Россия значительно отстает в робототехнике от ведущих промышленно развитых стран. Такое заявление сделал помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

«Значительное отставание наблюдается в создании перспективного задела базовых для робототехники отраслевых технологий: микроэлектроники, искусственного интеллекта, мехатроники, технической сенсорики, автономного энергопитания», — сказал он.

Абелин пояснил, что причиной этого стало отсутствие комплексного подхода к развитию направления робототехники — в частности, нет целевого бюджетного финансирования и нескоординированности действий заинтересованных сторон. Он отметил, что развитие гражданской робототехники играет ключевую роль в решении вопроса технологического отставания экономики России и перехода к новому экономическому укладу.

В российской стратегии национальной безопасности робототехника указана как одна из перспективных высоких технологий, необходимых для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования.